G-Energy на «Дакаре»: ещё больше интересной информации о ходе марафона

В Перу стартует ралли-марафон «Дакар»-2019. Перед стартом гонки «Чемпионат» создал отдельный раздел, который будет постоянно обновляться при поддержке бренда G-Energy. На «Дакаре» масла G-Energy используют российский экипаж Владимира Васильева и Константина Жильцова (зачёт внедорожников), а также белорусская команда «МАЗ-СПОРТавто», выступающая в зачёте грузовиков. В специальном разделе мы будем публиковать ежедневные обзоры выступлений спортсменов и оперативные комментарии с места событий. Вас ждут интервью с гонщиками, эксклюзивные фотографии со спецучастков и бивуака, видео и многое другое!



Встречайте «Дакар»-2019! Актуальные новости и невероятные моменты гонки, а также настоящие испытания: команды продемонстрируют мастерство и спортивный дух, а масла G-Energy подтвердят статус самых надёжных!



G-Energy на «Дакаре»: проверка на прочность!