Эрикссон: разочаровывает, что не смогу продолжить выступать за «Заубер»

Гонщик Маркус Эрикссон признался, что расстроен из-за того, что ему пришлось покинуть команду Формулы-1 «Заубер». В следующем сезоне швед будет пилотировать в IndyCar.



«Разочаровывает, что не смогу продолжить выступать за «Заубер». Я был в команде в тяжёлые для неё времена, а затем и в хорошие, которые пришлись на прошедший сезон. Мне грустно, потому что создаётся впечатление, что мы как команда становимся лучше и начинаем бороться за более высокие места. Было бы неплохо продолжать в следующем году, но что есть, то есть. Я до сих пор горжусь тем, что сделал, и я чувствую, что был очень большой частью того, чем команда стала сегодня», — сказал Эрикссон.



Хотя Маркус стал пилотом IndyCar, он всё ещё может стать резервным пилотом «Заубера».



«Нам всё ещё нужно обсудить это, поскольку я очень ясно дал понять, что хочу в 2019 году выступать. Когда у меня появился вариант с IndyCar, я пошёл ва-банк. Рад, что могу поддерживать связь с «Заубером», но мне нужно обсудить, какова будет моя роль в команде. Но, скорее всего, 110 процентов моего внимания будет уделяться IndyCar, иначе нет смысла идти туда, если не выкладываешься на все сто», — цитирует Эрикссона Crash.