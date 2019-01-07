Николаев: сейчас, перед стартом «Дакара», у меня спортивный мандраж

Российский гонщик команды «КамАЗ-Мастер» Эдуард Николаев перед началом стартовой церемонии ралли-марафона «Дакар»-2019 высказался о текущем состоянии дел.

«Сейчас, перед стартом, у меня мандраж, но он спортивный, так как уже есть опыт участия в подобных соревнованиях, опыт встречи с серьёзными конкурентами. Хорошее, бодрое настроение. Гонка начинается, ждём её каждый год. Начинаем готовиться сразу же после финиша очередного «Дакара». Поэтому всё прекрасно, ждём стартов и событий.

Мы на берегу Тихого океана, город Лима, побережье. Здесь очень здорово и прекрасно. Считаю, организаторы нашли прекрасное место, чтобы насытиться морским чистым воздухом. Выходной, много болельщиков и зрителей пришло. Видим российские флаги, очень приятно. На этот раз видели и татарские флаги, из Уфы и Казани приехали болельщики. Нас это действительно радует и поддерживает», — сказал Николаев корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.