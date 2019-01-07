Марко не переживает насчёт недавних проблем «Хонды»

Спортивный консультант команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко призвал не преувеличивать проблемы австрийской конюшни при работе с «Хондой».

Со следующего сезона именно «Хонда» будет поставщиком двигателей «Ред Булл». Команда будет использовать новые двигатели, расставшись с «Рено». Ранее появлялась информация, что между инженерами «Хонды» и сотрудниками AVL возникли разногласия. AVL является одной из крупнейших независимых фирм, занимающихся разработкой силовых установок.

«Для решения проблемы были приняты соответствующие меры. «Хонда» уже обогнала «Рено» и будет ещё лучше в 2019 году. У Макса Ферстаппена будет всё, что ему нужно. Он всё время совершенствуется. Кажется, ему нет предела», — цитирует Марко Auto Bild.