Сайнс: хочу быть одним из ключевых элементов возвращения «Макларена» на вершину

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс признался, что хочет провести в британской команде Формулы-1 гораздо больше времени, чем предусмотрено в его действующем контракте.

«Я хочу увидеть лучшие результаты, чем в 2018 году. «Макларен» вполне на это способен, и именно поэтому я здесь. Это вторая по успешности команда в истории Формулы-1. Они выигрывали раньше, и надеюсь, ещё помнят как. В среднесрочном проекте они понемногу начнут подниматься к вершине.



У меня с командой двухлетний контракт. Но, как пилот и фанат «Макларена», я хочу увидеть рост команды. Я хочу провести хороший первый год. Но моя цель на данный момент — провести здесь несколько лет. Я буду пилотировать из года в год. При этом хочу быть одним из ключевых элементов возвращения «Макларена» на вершину», — сказал Сайнс Marca.