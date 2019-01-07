Нифонтова — о церемонии открытия ралли «Дакар-2019»: здесь происходит трэш

Участник зачёта Original by Motul, атлет Team Toyota Russia Анастасия Нифонтова рассказала, что происходило на церемонии открытия ралли-марафона «Дакар-2019».

«Здесь происходит трэш. Давка на входе в парк. Всем местным жителям, болельщикам, естественно, хочется сфотографироваться с гонщиками. Мы уставшие, нам жарко в этой экипировке, неудобно. Какой-то трындец. Думаю, организаторы могли бы сделать для нас какой-то закрытый загончик, чтобы мы могли там стоять спокойно и потому что ну очень тяжело.

Приходится общаться с местным населением. Они, конечно, дружелюбные, но в какой-то момент их переклинивает, и они начинают рвать тебя на части, дёргать за рукава. Мне от этого становится страшно. Ну это «Дакар», без этого никуда.

У меня сейчас ровное спокойствие. Я удивляюсь даже себе. Всё спокойно, всё хорошо. Настрой на то, что 10 дней придётся хорошенько поработать», — сказала Нифонтова корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.

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