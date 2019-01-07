Глава Toyota Overdrive: автомобиль Васильева идентичен заводским

Глава команды Toyota Overdrive Racing Жан-Марк Фортен рассказал, как его гоночный коллектив готовился к ралли-марафону «Дакар-2019».



«Команда Toyota Overdrive Racing на «Дакаре-2019» достаточно большая. Мы помогаем логистикой, механиками, инженерами для автомобилей Gazoo Racing Team, которая представлена тремя заводскими экипажами: Нассер Аль-Аттия, Джиниэл де Вильерс, Бернхард тен Бринке – это одна часть. А вторая – это наши хорошие клиенты, которые ищут хороший продукт, сильную машину. Наш ведущий пилот – Владимир Васильев, я возлагаю на него большие надежды на этом „Дакаре“. Я соревновался с ним, когда заканчивал свою карьеру штурманом, видел, что это очень сильный пилот. Справа от него Константин Жильцов – хороший штурман, у них очень хороший экипаж, их автомобиль идентичен заводским автомобилям Gazoo Racing. Я очень на них надеюсь.



Также у нас есть голландец Эрик ван Лон, француз Ронан Шабо, поляк Арон Домжала, Хесус Кайеха – самый большой авантюрист в команде, и два китайских гонщика. Вся команда целиком — это 10 машин, мы всегда справлялись с обслуживанием такого количества автомобилей. Я надеюсь, что все они будут на финише. Это надежда. Во всяком случае мы сделаем для этого всё возможное», — заявил Фортен в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.