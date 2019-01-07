Агошков: это мой первый «Дакар», главное — не наломать дров и осуществить мечту

Российский мотогонщик Дмитрий Агошков поделился ожиданиями от предстоящего ралли-марафона «Дакар-2019».

«Главное — не наломать дров. Это мой первый «Дакар»! Спустя пять лет, как я впервые сел на мотоцикл, пришло время осуществить свою детскую мечту! Трасса на 70% будет состоять из песка, из-за чего будет непросто физически. К тому же еду в зачёте Original Motul без помощи команды на протяжении всей гонки. Задача усложнена на максимум, а что из этого получится — покажет время», — приводит слова Агошкова сайт телекомпании «КТВ-Луч».

41-й ралли-марафон «Дакар» пройдёт на территории Перу с 7 января по 17 января. Он разбит на 10 этапов с перерывом на день отдыха 12 января. Общая протяжённость маршрута – 5500 километров, из них 3000 — спецучастки.