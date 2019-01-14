Кавильяссо выиграл 7-й этап «Дакара» в классе квадроциклов

Аргентинец Николас Кавильяссо одержал победу на пятом этапе ралли «Дакар»-2019 в зачёте квадроциклов. Вторым до финиша добрался Александр Жиру, тройку сильнейших замкнул Мануэль Андухар.



Успех на седьмом этапе позволил Кавильяссо ещё сильнее упрочить лидерские позиции в общем зачёте.



«Дакар»-2019. Квадроциклы. Седьмой СУ



1. Николас Кавильяссо (Yamaha)

2. Александр Жиру (Yamaha) — +4.10

3. Мануэль Андухар (Yamaha) — +8.01

4. Густаво Гальего (Yamaha) — +8.03

5. Херемьяс Гонсалес Фериоли (Yamaha) — +8.47



«Дакар»-2019. Квадроциклы. Общий зачёт



1. Николас Кавильяссо (Yamaha)

2. Херемьяс Гонсалес Фериоли (Yamaha) — +1:15.36

3. Густаво Гальего (Yamaha) — +1:38.39

4. Александр Жиру (Yamaha) — +3:21.30

5. Мануэль Андухар (Yamaha) — +6:02.40