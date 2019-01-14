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Кавильяссо выиграл 7-й этап «Дакара» в классе квадроциклов

Кавильяссо выиграл 7-й этап «Дакара» в классе квадроциклов
Авто / Дакар-2019

Аргентинец Николас Кавильяссо одержал победу на пятом этапе ралли «Дакар»-2019 в зачёте квадроциклов. Вторым до финиша добрался Александр Жиру, тройку сильнейших замкнул Мануэль Андухар.

Успех на седьмом этапе позволил Кавильяссо ещё сильнее упрочить лидерские позиции в общем зачёте.

«Дакар»-2019. Квадроциклы. Седьмой СУ

1. Николас Кавильяссо (Yamaha)
2. Александр Жиру (Yamaha) — +4.10
3. Мануэль Андухар (Yamaha) — +8.01
4. Густаво Гальего (Yamaha) — +8.03
5. Херемьяс Гонсалес Фериоли (Yamaha) — +8.47

«Дакар»-2019. Квадроциклы. Общий зачёт

1. Николас Кавильяссо (Yamaha)
2. Херемьяс Гонсалес Фериоли (Yamaha) — +1:15.36
3. Густаво Гальего (Yamaha) — +1:38.39
4. Александр Жиру (Yamaha) — +3:21.30
5. Мануэль Андухар (Yamaha) — +6:02.40

Дакар 2019. Квадроциклы (СУ - 323 км)
14 января 2019 года, понедельник. 15:11 МСК
1
Николас Кавильяссо
Yamaha
05:04:48
2
Александр Жиру
Yamaha
05:08:58
3
Густаво Гальего
Yamaha
05:09:06
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