Аргентинец Николас Кавильяссо одержал победу на пятом этапе ралли «Дакар»-2019 в зачёте квадроциклов. Вторым до финиша добрался Александр Жиру, тройку сильнейших замкнул Мануэль Андухар.
Успех на седьмом этапе позволил Кавильяссо ещё сильнее упрочить лидерские позиции в общем зачёте.
«Дакар»-2019. Квадроциклы. Седьмой СУ
1. Николас Кавильяссо (Yamaha)
2. Александр Жиру (Yamaha) — +4.10
3. Мануэль Андухар (Yamaha) — +8.01
4. Густаво Гальего (Yamaha) — +8.03
5. Херемьяс Гонсалес Фериоли (Yamaha) — +8.47
«Дакар»-2019. Квадроциклы. Общий зачёт
1. Николас Кавильяссо (Yamaha)
2. Херемьяс Гонсалес Фериоли (Yamaha) — +1:15.36
3. Густаво Гальего (Yamaha) — +1:38.39
4. Александр Жиру (Yamaha) — +3:21.30
5. Мануэль Андухар (Yamaha) — +6:02.40
Кавильяссо выиграл 7-й этап «Дакара» в классе квадроциклов