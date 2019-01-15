Экипаж команды «Ивеко», возглавляемый Жераром де Роем, стал победителем седьмого этапа ралли «Дакар»-2019 в классе грузовиков. Второе место досталось Сергею Вязовичу, а тройку лучших замкнул Эдуард Николаев.
Ещё один представитель «КАМАЗ-мастера», Дмитрий Сотников, уступил лидеру почти полтора часа.
Эта победа позволила де Рою приблизиться к гонщикам «КАМАЗ-мастера». Лидерство в генеральной классификации по-прежнему удерживает Эдуард Николаев, опережающий де Роя на один час и 15 минут. Вторым идёт Сотников, преимущество которого над де Роем составляет 43 минуты.
«Дакар»-2019. Грузовики. Седьмой СУ
1. Жерар де Рой («Ивеко»)
2. Сергей Вязович (МАЗ) — +30.55
3. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») — +34.35
4. Федерико Вильягра («Ивеко») — +43.02
«Дакар»-2019. Грузовики. Общий зачёт
1. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер»)
2. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — +32.54
3. Жерар де Рой («Ивеко») +1:15.28
4. Федерико Вильягра («Ивеко») +4:15.15.
Де Рой отыграл свыше 30 минут у Николаева на 7-м этапе «Дакара»-2019