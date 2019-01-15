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Де Рой отыграл свыше 30 минут у Николаева на 7-м этапе «Дакара»-2019

Де Рой отыграл свыше 30 минут у Николаева на 7-м этапе «Дакара»-2019
Авто / Дакар-2019

Экипаж команды «Ивеко», возглавляемый Жераром де Роем, стал победителем седьмого этапа ралли «Дакар»-2019 в классе грузовиков. Второе место досталось Сергею Вязовичу, а тройку лучших замкнул Эдуард Николаев.

Ещё один представитель «КАМАЗ-мастера», Дмитрий Сотников, уступил лидеру почти полтора часа.

Эта победа позволила де Рою приблизиться к гонщикам «КАМАЗ-мастера». Лидерство в генеральной классификации по-прежнему удерживает Эдуард Николаев, опережающий де Роя на один час и 15 минут. Вторым идёт Сотников, преимущество которого над де Роем составляет 43 минуты.

«Дакар»-2019. Грузовики. Седьмой СУ

1. Жерар де Рой («Ивеко»)
2. Сергей Вязович (МАЗ) — +30.55
3. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») — +34.35
4. Федерико Вильягра («Ивеко») — +43.02

«Дакар»-2019. Грузовики. Общий зачёт

1. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер»)
2. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — +32.54
3. Жерар де Рой («Ивеко») +1:15.28
4. Федерико Вильягра («Ивеко») +4:15.15.

Дакар 2019. Грузовики (СУ - 323 км)
14 января 2019 года, понедельник. 16:33 МСК
1
Жерар де Рой
Iveco
04:47:27
2
Сергей Вязович
MAZ
05:18:22
3
Эдуард Николаев
KAMAZ
05:22:02
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