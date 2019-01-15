Де Рой отыграл свыше 30 минут у Николаева на 7-м этапе «Дакара»-2019

Экипаж команды «Ивеко», возглавляемый Жераром де Роем, стал победителем седьмого этапа ралли «Дакар»-2019 в классе грузовиков. Второе место досталось Сергею Вязовичу, а тройку лучших замкнул Эдуард Николаев.



Ещё один представитель «КАМАЗ-мастера», Дмитрий Сотников, уступил лидеру почти полтора часа.



Эта победа позволила де Рою приблизиться к гонщикам «КАМАЗ-мастера». Лидерство в генеральной классификации по-прежнему удерживает Эдуард Николаев, опережающий де Роя на один час и 15 минут. Вторым идёт Сотников, преимущество которого над де Роем составляет 43 минуты.



«Дакар»-2019. Грузовики. Седьмой СУ



1. Жерар де Рой («Ивеко»)

2. Сергей Вязович (МАЗ) — +30.55

3. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») — +34.35

4. Федерико Вильягра («Ивеко») — +43.02



«Дакар»-2019. Грузовики. Общий зачёт



1. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер»)

2. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — +32.54

3. Жерар де Рой («Ивеко») +1:15.28

4. Федерико Вильягра («Ивеко») +4:15.15.