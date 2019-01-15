Вязович: вновь доказали, что наш экипаж один из самых быстрых

Гонщик «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович прокомментировал седьмой этап ралли-рейда «Дакар»-2019, по итогам которого его экипаж занял второе место.

«Сегодня был смешанный старт. На трассе было много SSV. А перед нами стартовали те, кто ранее сошёл — Коломы, Мацик… Нам это было непонятно, почему перемешан канал, вроде мы боремся в основной сетке, а „сошедших“ поставили перед нами. Их догоняешь, они пылят и мешают подниматься на дюны. Это не понравилось и создавало сложности. После прошедших 160 километров подошли к дюнам — там всё встало на свои места. Там нет пыли, и те ребята, для которых дюны представляют сложности, сразу отсеялись. Примерно на 200-м километре мотор потерял в мощности, поздно выходил на максимальный наддув, приходилось переходить на нижний ряд — третью и четвёртую передачи. Также пришлось ограничить себя и не забираться на такие подъёмы, на которые раньше и внимания не обращали. Надо разбираться с вопросом: или из-за большой высоты и разряжения не хватало наддува, или чего-то ещё. В принципе, для нас всё прошло без проблем.



Видели Диму Сотникова, который стоял. Мы остановились узнать, можем ли помочь, но у него прохудился один из шлангов высокого давления гидроусилителя — они доливали масло. У нас с собой такой запчасти не было, и мы уехали дальше. Через пару десятков километров встретили Эдуарда Николаева: он попал в воронку, где не застрял, а стоял на боковом уклоне. Мы остановились, Эдик попросил подождать, пока он не выедет, чтоб в случае чего подстраховать его в отсутствие Дмитрия. Он аккуратно спустился, и мы уже вместе „пошли“ к финишу. Вот тут у нас и началась потеря мощности, и «КАМАЗ» мы отпустили, когда не получалось подниматься ходом на дюны, хотя ехать за другим быстрым грузовиком очень удобно.



За три километра до финиша был спуск, на подходе к которому дорога с песком „феш-феш“ и ступенька вниз. Мы прыгнули, машина полетела боком и прямо задним колесом ударилась о камень. Не то чтобы пробили «под подкачку», когда воздух стравливается, но это можно компенсировать — мы ударили диск, и колесо мгновенно спустило. Эти три километра мы решили проехать без замены: примерно минуты три ехали до финиша со скоростью 50-60 км/ч. Замена колеса заняла бы минут десять, не меньше, поэтому добрались до финиша со спущенным колесом. Вчера мы выиграли этап, но получили час пенализации, сегодня вновь доказали, что наш экипаж и автомобиль по-прежнему один из самых быстрых в пелотоне», — цитирует Вязовича пресс-служба G-Energy.