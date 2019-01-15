Карякин: рассчитывать на подиум смысла нет, извиняюсь, что не оправдал доверия

Российский гонщик мотовездеходов Сергей Карякин подвёл итоги седьмого этапа ралли-марафона «Дакар»-2019. В его ходе Карякин допустил несколько боковых переворотов на 71-м километре спецучастка.
В итоге Сергей сломал ходовую тягу и потерял более трёх часов на ремонте техники.
«Потери на этапе фатальные, помимо того что мы перевернулись, мы пробили два раза колёса, один раз взорвался ремень вариатора, а потом ещё сломалась переговорка — день сегодня явно не заладился. Рассчитывать на подиум теперь явно нет смысла. Мне очень обидно, и я извиняюсь перед всеми Вами, что не оправдал того доверия, которое Вы оказали мне!» — написал Карякин на своей странице во «ВКонтакте».
На сегодня в классе мотовездеходов лидирует чилиец Франсиско Лопес Контардо.
Появилось видео аварии Сергея Карякина на седьмом спецучастке «Дакара»-2019