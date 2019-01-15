Проблемы и внезапные решения организаторов — в видеоблоге «КАМАЗ-мастера»

Российская команда в классе грузовиков «КАМАЗ-мастер» опубликовала видеоблог по итогам седьмого этапа ралли-марафона «Дакар»-2019.
Напомним, что победителем этого этапа стал экипаж команды «Ивеко» Жерара де Роя. Второе место у Сергея Вязовича из «МАЗ-СПОРТавто». Тройку лучших замкнул камаз Эдуарда Николаева.
Ролик был выпущен на официальном YouTube-канале «КАМАЗ-мастера».
«Дакар»-2019. Грузовики. Седьмой СУ
1. Жерар де Рой («Ивеко»)
2. Сергей Вязович (МАЗ) — +30.55
3. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») — +34.35
4. Федерико Вильягра («Ивеко») — +43.02
«Дакар»-2019. Грузовики. Общий зачёт
1. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер»)
2. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — +32.54
3. Жерар де Рой («Ивеко») +1:15.28
4. Федерико Вильягра («Ивеко») +4:15.15.