Аль-Аттия показал, что финишировал с колесом, превратившимся в лохмотья

Гонщик Toyota Gazoo Racing Нассер Аль-Аттия в крайне непростых условиях завершил седьмой этап ралли-марафона «Дакар»-2019. Катарец проколол колесо незадолго до финиша, однако не стал тратить время на его замену. В итоге к финишу спецучастка правое заднее колесо превратилось в лохмотья. Нассер опубликовал фотографии колеса в собственном инстаграм-аккаунте.

«За 10 километров до финиша мы пробили шину, но мы решили доехать так, чтобы не терять времени на замену колеса», — приводит слова Аль-Аттии пресс-служба «Дакара».



«Это был очень сложный день. Мы стартовали вторыми, но Себастьен Лёб быстро потерял время, так что нам пришлось открывать дорогу в оставшуюся часть этапа. Когда поднялся ветер, мы почти ничего не видели в феш-феше, так что потеряли время ближе к концу дня. Но мы всё равно рады, что лидируем в ралли. Лучше перед последними тремя этапами иметь 30 минут преимущества, а не отставания», — добавил катарец в интервью пресс-службе Toyota Gazoo Racing.

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