Формула-1 объявила время всех сессий Гран-при сезона-2019

Формула-1 в специальном пресс-релизе объявила время начала и конца всех сессий Гран-при сезона-2019.

Чемпионат стартует 17 марта в Австралии и финиширует 1 декабря в Абу-Даби. Всего он состоит из 21 этапа.

Отметим, что Гран-при России состоится в Сочи и пройдёт с 27 по 29 сентября. Время первой пятничной тренировки по местному времени 11:00-12:30. Второй пятничной тренировки — 15:00-16:30. Субботний заезд — 12:00-13:00. Субботняя квалификация — 15:00-16:00. Воскресная гонка — начало в 14:10. Закат солнца в воскресенье — 18:06.

Время остальных сессий Гран-при можно посмотреть в таблице. Всё время в ней — местное.

FP1 — пятничная тренировка, FP2 — пятничная тренировка, FP3 — субботний заезд, Qualifying — квалификация, Race — гонка, Sunset — закат солнца.