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Алонсо представил новую «Супру» на автосалоне в Детройте

Алонсо представил новую «Супру» на автосалоне в Детройте
Авто / Америка/WEC/Формула-Е

Испанский гонщик Фернандо Алонсо, выступающий в составе заводской команды «Тойота» в чемпионате мира по марафонским гонкам FIA WEC, принял участие в пресс-дне автосалона, открывшегося в начале недели в Детройте.

Двукратный чемпион мира и победитель «24 часов Ле-Мана» вместе с главой компании «Тойота» Акио Тойодой представил на автомобильной выставке новое поколение спорткара Toyota Supra.

Гонщик вместе с главной японского автопроизводителя снял покрывало с серийной машины в рамках официальной презентации, а также пообщался с журналистами и позировал фотографам вместе с новой Toyota Supra.

«Supra возвращается! Спасибо, Акио Тойода», — написал испанец на своей официальной странице в «Инстаграме».

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