Экипаж Миуры помог партнёрам по команде на седьмом этапе «Дакара»

Штурман японского гонщика Акиры Миуры Лоран Лихтлёйхте рассказал, как его экипаж преодолел седьмой этап ралли-марафона «Дакар»-2019. На нём экипаж команды Toyota Auto Body Миуры, выступающий при поддержке Motul, помог своим партнёрам по команде — экипажу Кристиана Лавьея. В категории Т2 Лавьея лидирует, а Миура занимает вторую позицию с отставанием в два часа.



«Мы стартовали позади Кристиана, но догнали его где-то через 50 километров. Он застрял на большом подъёме. Дорога была очень мягкой, много дюн, навигации… После того как мы догнали Кристиана, решили дальше ехать вместе. Мы преодолели дюны без совсем уж серьёзных трудностей. Но где-то в середине эрга на машине Кристиана возникли какие-то механические проблемы, он повредил радиатор. Мы помогли ему починиться, после чего вместе финишировали», — рассказал Лихтлёйхте в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.

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