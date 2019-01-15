Валькнер выиграл 8-й этап «Дакара» в зачёте мотоциклов, Брабек сошёл

Австрийский гонщик Маттиас Валькнер стал лучшим на восьмом этапе ралли «Дакар» в классе мотоциклов. Второе место досталось Пабло Кинтанилье, тройку лучших замкнул Тоби Прайс.
Лидировавший в общем зачёте Рикки Брабек после 56 километров дистанции столкнулся с проблемами с двигателем. В результате американец сошёл с дистанции. Первое место в общем зачёте теперь занимает Тоби Прайс.
«Дакар»-2019. Мотоциклы. Восьмой СУ
1. Маттиас Валькнер (KTM)
2. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) +0.45
3. Тоби Прайс (KTM) +1.13
4. Сэм Сандерленд (KTM) +6.21
5. Эндрю Шорт (Husqvarna) +9.51
«Дакар-2019». Мотоциклы. Общий зачёт
1. Тоби Прайс (KTM)
2. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) +1.03
3. Маттиас Валькнер (KTM) +6.35
4. Сэм Сандерленд (KTM) +6.38
5. Адриен ван Беверен (Yamaha) +9.54