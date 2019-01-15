Новый болид «Феррари» впервые выйдет на трассу до старта предсезонных тестов

Команда «Феррари» планирует частично проверить болид ещё до старта предсезонных тестов, сообщает Autosport. Презентация новинки состоится 15 февраля.

Уже через два дня, 17 февраля, «Скудерия» планирует провести съёмочный день, в ходе которого машина и выйдет на трассу. Во время съёмочного дня пилоты обязаны использовать определённый тип шин и при этом преодолеть дистанцию не более чем в 100 км. Правила Формулы-1 гласят, что съёмочный день проводится исключительно в рекламных целях для спонсоров. Как бы то ни было, команда сумеет получить некоторую информацию о работе машины.

На следующий день после первого выхода на трассу, 18 февраля, в Барселоне стартуют предсезонные тесты. Напомним, новый сезон «Феррари» проведёт с парой пилотов Себастьян Феттель/Шарль Леклер.