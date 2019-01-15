Кавильяссо выиграл 8-й этап «Дакара» в зачёте квадроциклов

Аргентинец Николас Кавильяссо одержал победу на восьмом этапе ралли «Дакар»-2019 в зачёте квадроциклов. Вторым к финишу пришёл Густаво Гальего, тройку лидеров замкнул Херемьяс Гонсалес Фериоли.
После этого успеха Кавильяссо укрепил лидерство в общем зачёте, которое достигло почти полутора часов.
«Дакар»-2019. Квадроциклы. Восьмой СУ
1. Николас Кавильяссо (Yamaha)
2. Густаво Гальего (Yamaha) — +9.10
3. Херемьяс Гонсалес Фериоли (Yamaha) — +9.16
4. Александр Жиру (Yamaha) — +9.53
5. Мануэль Андухар (Yamaha) — +24.42
«Дакар»-2019. Квадроциклы. Общий зачёт
1. Николас Кавильяссо (Yamaha)
2. Херемьяс Гонсалес Фериоли (Yamaha) — +1:24.52
3. Густаво Гальего (Yamaha) — +1:47.49
4. Александр Жиру (Yamaha) — +3:31.23
5. Мануэль Андухар (Yamaha) — +6:27.22