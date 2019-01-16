Сотников выиграл 8-й этап «Дакара» в классе грузовиков и возглавил общий зачёт

Экипаж «КАМАЗ-мастера» во главе с Дмитрием Сотниковым одержал победу на 8-м этапе «Дакара» в классе грузовиков. Второе место занял Сергей Вязович на МАЗе, тройку лучших замкнул Жерар де Рой. Ещё один экипаж «КАМАЗ-мастера», ведомый Эдуардом Николаевым, замкнул топ-6.

По итогам дня Николаев упустил лидерство в общем зачёте, уступив его Дмитрию Сотникову. Тройку лидеров замыкает Жерар де Рой, его отставание от первого места составляет чуть более часа.

«Дакар»-2019. Грузовики. Восьмой СУ

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 4:38.06

2. Сергей Вязович (МАЗ) — +23.13

3. Жерар де Рой («Ивеко») — +25.09

4. Федерико Вильягра («Ивеко») — +27.06

5. Янус ван Кастерен («Рено») — +45.01

6. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») — +59.43

7. Александр Василевский (МАЗ) — +1:00.16

8. Алеш Лопрайс («Татра») — +1:00.49

9. Тон ван Генугтен («Ивеко») — +1:01.53.

«Дакар»-2019. Грузовики. Общий зачёт

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 35:01.35

2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») — +26.49

3. Жерар де Рой («Ивеко») — +1:07.43

4. Федерико Вильягра («Ивеко») — +4:09.27

5. Алеш Лопрайс («Татра») — +5:45.44

6. Тон ван Генугтен («Ивеко») — +5:59.27

7. Сергей Вязович (МАЗ) — +6:08.51.