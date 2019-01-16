Лопес Контардо выиграл 8-й этап «Дакара» в зачёте мотовездеходов, Карякин — 12-й

Чилиец Франсиско Лопес Контардо завоевал победу на восьмом этапе ралли «Дакар» в зачёте мотовездеходов. Второе место досталось Кристьяну Баумгарту из Бразилии, тройку лидеров замкнул Жерар Фаррес Гуэль. Россиянин Сергей Карякин показал 12-й результат, проиграв 50 минут.
«Дакар-2019». Мотовездеходы. Восьмой СУ
1. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am)
2. Кристьян Баумгарт (Can-Am) — +4.47
3. Жерар Фаррес Гуэль (Can-Am) — +10.04
4. Родриго Хавьер Морено Пьяссоли (Can-Am) — +12.47
5. Кейси Карри (Can-Am) — +14.35
...12. Сергей Карякин (BRP) — +50.34.
Мотовездеходы. Общий зачёт
1. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am)
2. Родриго Хавьер Морено Пьяссоли (Can-Am) — +54.10
3. Жерар Фаррес Гуэль (Can-Am) — +1:08.09
4. Рейналдо Маркес Варела (Can-Am) — +1:22.55
5. Кейси Карри (Can-Am) — +2:03.30
...10. Сергей Карякин (BRP) — +5:16.49.