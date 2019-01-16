Сотников: первую часть СУ из-за тумана ехали долго и проиграли лидерам

Пилот «КАМАЗ-мастера» Дмитрий Сотников подвёл итог восьмого этапа ралли-марафона «Дакар»-2019, на котором его экипаж занял первое место.

«Старались ехать с хорошим темпом. Первую часть спецучастка до нейтрализации из-за тумана ехали долго и проиграли лидерам. На нейтрализации была какая-то путаница со стартом на вторую часть спецучастка. Но всё же дождались своей очереди, стартовали и продолжили движение по этапу. Многих догоняли, поэтому легче было ориентироваться. Психологически непростые дюны. Но потом я даже начал получать удовольствие от движения по ним», — цитирует Сотникова пресс-служба «КАМАЗ-мастера».

«Дакар»-2019. Грузовики. Седьмой СУ



1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 4:38.06

2. Сергей Вязович (МАЗ) — +23.13

3. Жерар де Рой («Ивеко») — +25.09

4. Федерико Вильягра («Ивеко») — +27.06

5. Янус ван Кастерен («Рено») — +45.01

6. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») — +59.43

7. Александр Василевский (МАЗ) — +1:00.16

8. Алеш Лопрайс («Татра») — +1:00.49

9. Тон ван Генугтен («Ивеко») — +1:01.53.



«Дакар»-2019. Грузовики. Общий зачёт



1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 35:01.35

2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») — +26.49

3. Жерар де Рой («Ивеко») — +1:07.43

4. Федерико Вильягра («Ивеко») — +4:09.27

5. Алеш Лопрайс («Татра») — +5:45.44

6. Тон ван Генугтен («Ивеко») — +5:59.27

7. Сергей Вязович (МАЗ) — +6:08.51.