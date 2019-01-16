Николаев: нам сильно не повезло, застряли, откапывались 55 минут

Пилот «КАМАЗ-мастера» Эдуард Николаев подвёл итог восьмого этапа ралли-марафона «Дакар»-2019, на котором его экипаж занял первое место.

«Сегодня, к сожалению, нам сильно не повезло. В первых дюнах сильно застряли, откапывались, очень много потеряли времени, потому что не было наших экипажей. Пришлось обходиться только своими силами. Чуть левее застрял экипаж Сергея Вязовича из Белоруссии. Он чудом всё-таки самостоятельно выехал. Но он не рискнул подъезжать к нам. Наша машина села на мосты горизонтально. Пухляк. Нас объехали два Iveco.

Откапывались около 55 минут, продолжили движение. Дальше в дюнах ехали очень аккуратно потому что тяжёлые дюны, опасные, непредсказуемые. Были места, где приходилось сдавать назад, выходить осматриваться, потому что нас окружали сложные рельефы с глубокими воронками. Лучше было сделать так, нежели лечь на бок. Нас бы там никто не поднял», — цитирует Николаева пресс-служба «КАМАЗ-мастера».