Чагин: когда увидел на сайте, что Эдик копает, то ушёл в пустыню на километр

Глава команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин рассказал о своих сильных переживаниях по ходу восьмого этапа ралли-марафона «Дакар». По итогам дня Дмитрий Сотников вышел в лидеры общего зачёта, а Эдуард Николаев занимает вторую позицию.



«Наверное, у меня до сих пор одна половина лица грустная, а вторая уже с улыбкой, которая появилась в конце дня. Сначала, конечно, всё было ужасно. Я себя давно не помню в таком состоянии. Сегодняшний день разделил ребят — каждый должен был защищать сам себя. В пятёрке лидеров стартовали сразу три „Ивеко“, а Эдик был один — это психологически нелегко. Командный дух, поддержка приучает тебя к одному состоянию. А тут нужно идти в атаку одному. Эдик, конечно, заставил понервничать. Когда я увидел на сайте „Дакара“ — «Николаев копает», то ушёл в пустыню на километр, скрылся за горизонт. Не мог говорить, был расстроен жутко. Потом был рад увидеть, что Эдик двигается и во второй половине этапа забирает назад отданное время. Эдик показал бойцовские качества.



Диме Сотникову поначалу мешал туман, он совершал много обгонов. Но дальше весь экипаж Димы собрался. После вчерашней потери времени ребята собрались и показали какую-то взрывную энергию. Прям рванули так, что темп был очень быстрый, но надёжный. Экипаж очень стабильно проехал весь спецучасток с хорошим результатом. В конце я очень порадовался, чувствую огромное облегчение", — заявил Чагин в интервью пресс-службе «КАМАЗ-мастера».

Казалось, что «КАМАЗ» потерял «Дакар». Но за половину этапа всё опять изменилось В какой-то момент де Рой уже почти настиг «КАМАЗ-мастер», но не тут-то было!