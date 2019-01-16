Вишневский: двигаемся к финишу, так как нам зачли прохождение седьмого этапа

Гонщик «МАЗ-СПОРТавто» Алексей Вишневский рассказал о трудностях на ралли-рейде «Дакар»-2019.

«На шестом спецучастке мы переваливали через гребень, когда двигатель потерял мощность и мы опрокинулись на левую сторону. Подняться на колеса нам тогда помог Александр Василевский, прибывший к нам спустя час. На следующий день было другое приключение — через несколько километров от старта возникли проблемы с механизмом переключения передач, на устранение которых нам понадобилось очень много времени.

После этого мы продолжили ехать по спецучастку, но после 160 километров (к тому моменту уже стемнело) организаторы запретили нам продолжать движение. Переночевав в пустыне, утром продолжили путь. Будем двигаться к финишу, так как нам зачли прохождение седьмого этапа», — цитирует Вишневского пресс-служба G-Energy.