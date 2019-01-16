Вильнёв запустил программу по помощи молодым гонщикам

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв и бывший пилот Патрик Лемари запустили молодёжную гоночную программу Feed Racing.

Запись для участия в программе открывается 16 января. Стоимость пятидневного курса в Feed Racing — 11 500 евро. Лучший гонщик по итогам программы станет пилотом «топовой» Формулы-4.

Поддержку Feed Racing оказывают такие бренды, как Pirelli, Mygale и Bell. Обучение будет проходить на французской трассе «Маньи-Кур».

Организаторы обещают, что молодые пилоты во время программы будут работать с лучшими инструкторами и консультироваться с опытными гонщиками международных соревнований.

«Наша приоритетная цель, в благородном смысле этого слова, основана на выявлении реальных заслуг, независимо от происхождения пилотов, их опыта или финансовых возможностей», — говорится на официальном сайте Feed Racing.