Джовинацци: не хочу повторять результаты Леклера

Пилот «Заубера» Антонио Джовинацци, заявил, что не собирается повторять достижения бывшего гонщика швейцарской команды Шарля Леклера в качестве новичка Формулы-1.

После успешного чемпионата-2018 за «Заубер» Леклер перешёл в «Феррари», несмотря на то что это был его первый сезон в Королевских гонках.

«Я мало говорил с Леклером о его резком взлёте, хочу сосредоточиться на себе. В этом году я не хочу повторять результаты Шарля или улучшать их. Моя цель — просто сделать всё от меня возможное. У меня будет другой напарник по команде по сравнению с Леклером. По-другому будет всё. Я надеюсь, что наш болид будет быстрым с первой же гонки.

Нынче многие молодые гонщики доказывают, что они достаточно быстры, чтобы быть в топ-команде, например Ферстаппен. В следующем году это будут Гасли и Шарль. Приятно видеть, что молодой пилот может проделать такую фантастическую работу в топ-команде. Предстоящий сезон будет моим первым в Формуле-1, и моя цель на него — совершенствоваться», — сказал Джовинацци Autosport.