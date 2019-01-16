«Рейсинг Пойнт»: изменения в правилах принесли «худший исход из возможных»

Технический директор «Рейсинг Пойнт» Энди Грин заявил, что соответствующий обновлённым правилам болид команды продемонстрировал проблемы нового технического регламента Формулы-1.

В следующем сезоне в Формуле-1 действует изменённый регламент на антикрылья техники, направленный на повышение зрелищности путём повышения частоты обгонов.

«Это был серьёзный удар. Когда несколько месяцев назад мы впервые поместили болид в аэродинамическую трубу, мы потеряли несколько секунд на круге, а также получили плохо сбалансированный автомобиль. Это был худший исход из всех возможных. Надеюсь, в гонке проявятся какие-то плюсы.



Мы, как и все остальные, пытались выбраться из ямы, в которую мы запрыгнули с этими новыми правилами. Это важно, и если это не кардинальная смена болида, то довольно близко к тому. Если бы потребовалось вносить значительные структурные изменения на протяжении всего сезона, то у старой «Форс Индия» могли бы возникнуть проблемы», — сказал Грин Motorsport.