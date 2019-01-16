На восьмом этапе «Дакара» Нифонтова чуть не попала под грузовик Лопрайса

Российская мотогонщица Анастасия Нифонтова, выступающая при поддержке Motul, попала в неприятный инцидент на восьмом этапе ралли-марафона «Дакар». Атлет Toyota Team Russia, соревнующаяся в зачёте Original by Motul, чуть не оказалась под колёсами «Татры» Алеша Лопрайса, однако всё обошлось. Нифонтова завершила этап и поднялась на 10-ю позицию в своей категории.



«Я, как обычно, упала в узком месте за дюной — не могу проехать мимо, это моё любимое! Я даже не успела очухаться, как в этот момент надо мной нависла девятитонная хрень! Я уже попрощалась с белым светом, но каким-то чудом улепетала в сторону, а грузовик увидел меня и затормозил. Передним колесом он дотронулся до заднего колеса байка — аккуратно так. Выбежал кто-то из членов экипажа, помог мне быстро-быстро поднять и вытолкать мотоцикл. Честно скажу, это было мероприятие не для слабонервных! Я потом минут 10 приходила в себя — меня трясло, слёзы лились ручьём. Была такая микроистерика», — рассказала Нифонтова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.



«Когда мы начали спускаться с дюны, то увидели мотоциклиста. Затем мы узнали, что это русская девушка. Когда она увидела грузовик, то побежала прочь — так далеко, как это было возможно. Мы остановились в 20 сантиметрах от мотоцикла! Наш механик спустился и помог ей поставить мотоцикл. Она завелась и поехала, после чего мы тоже смогли поехать», — поведал со своей стороны штурман Алеша Лопрайса Ферран Марко Алкайна.



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