Вильнёв: советую родителям не отдавать детей в автоспорт

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв считает, что сотрудничество Эстебана Окона с «Мерседесом» не позволило ему перейти в другую команду.



«Окон попал в Формулу-1 благодаря «Мерседесу». Но именно это и не позволило ему перейти в другую команду. Ему повезло, что он смог провести в Формуле-1 несколько лет, не располагая большим бюджетом от спонсоров. Ему стоит гордиться этим.



Сейчас складывается такое ощущение, что деньги важнее таланта. Если молодой парень хочет сделать себе карьеру в гонках, то эти надежды могут разбиться. Я давно в паддоке, и мне не нравится, что происходит. Иногда родители спрашивают у меня, что им делать с сыном, который хочет быть гонщиком. Я советую им, чтобы ребёнок занялся чем-то другим. Это ужасно, но я не могу лгать», — приводит слова Жака Вильнёва Sports Mole.