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Андухар выиграл 9-й этап «Дакара» в зачёте квадроциклов

Андухар выиграл 9-й этап «Дакара» в зачёте квадроциклов
Авто / Дакар-2019

Аргентинец Мануэль Андухар одержал победу на девятом этапе ралли «Дакар»-2019 в зачёте квадроциклов. Вторым к финишу пришёл Николас Кавильяссо, тройку лидеров замкнул Херемьяс Гонсалес Фериоли.

Кавильяссо перед заключительным этапом ралли-марафона сохранил лидерство в общем зачёте, которое достигло почти полутора часов.

«Дакар»-2019. Квадроциклы. Девятый СУ

1. Мануэль Андухар (Yamaha)
2. Николас Кавильяссо (Yamaha) — +4.59
3. Херемьяс Гонсалес Фериоли (Yamaha) — +20.26
4. Александр Жиру (Yamaha) — +21.50
5. Густаво Гальего (Yamaha) — +25.29

«Дакар»-2019. Квадроциклы. Общий зачёт

1. Николас Кавильяссо (Yamaha)
2. Херемьяс Гонсалес Фериоли (Yamaha) — +1:40.19
3. Густаво Гальего (Yamaha) — +2:04.34
4. Александр Жиру (Yamaha) — +3:48.14
5. Мануэль Андухар (Yamaha) — +6:22.23

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