Андухар выиграл 9-й этап «Дакара» в зачёте квадроциклов

Аргентинец Мануэль Андухар одержал победу на девятом этапе ралли «Дакар»-2019 в зачёте квадроциклов. Вторым к финишу пришёл Николас Кавильяссо, тройку лидеров замкнул Херемьяс Гонсалес Фериоли.



Кавильяссо перед заключительным этапом ралли-марафона сохранил лидерство в общем зачёте, которое достигло почти полутора часов.



«Дакар»-2019. Квадроциклы. Девятый СУ



1. Мануэль Андухар (Yamaha)

2. Николас Кавильяссо (Yamaha) — +4.59

3. Херемьяс Гонсалес Фериоли (Yamaha) — +20.26

4. Александр Жиру (Yamaha) — +21.50

5. Густаво Гальего (Yamaha) — +25.29



«Дакар»-2019. Квадроциклы. Общий зачёт



1. Николас Кавильяссо (Yamaha)

2. Херемьяс Гонсалес Фериоли (Yamaha) — +1:40.19

3. Густаво Гальего (Yamaha) — +2:04.34

4. Александр Жиру (Yamaha) — +3:48.14

5. Мануэль Андухар (Yamaha) — +6:22.23