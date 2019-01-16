Аргентинец Мануэль Андухар одержал победу на девятом этапе ралли «Дакар»-2019 в зачёте квадроциклов. Вторым к финишу пришёл Николас Кавильяссо, тройку лидеров замкнул Херемьяс Гонсалес Фериоли.
Кавильяссо перед заключительным этапом ралли-марафона сохранил лидерство в общем зачёте, которое достигло почти полутора часов.
«Дакар»-2019. Квадроциклы. Девятый СУ
1. Мануэль Андухар (Yamaha)
2. Николас Кавильяссо (Yamaha) — +4.59
3. Херемьяс Гонсалес Фериоли (Yamaha) — +20.26
4. Александр Жиру (Yamaha) — +21.50
5. Густаво Гальего (Yamaha) — +25.29
«Дакар»-2019. Квадроциклы. Общий зачёт
1. Николас Кавильяссо (Yamaha)
2. Херемьяс Гонсалес Фериоли (Yamaha) — +1:40.19
3. Густаво Гальего (Yamaha) — +2:04.34
4. Александр Жиру (Yamaha) — +3:48.14
5. Мануэль Андухар (Yamaha) — +6:22.23
Андухар выиграл 9-й этап «Дакара» в зачёте квадроциклов