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Николаев выиграл 9-й этап «Дакара» в классе грузовиков и возглавил общий зачёт

Николаев выиграл 9-й этап «Дакара» в классе грузовиков и возглавил общий зачёт
Авто / Дакар-2019

Экипаж «КАМАЗ-мастера» во главе с Эдуардом Николаевым одержал победу на 9-м этапе «Дакара» в классе грузовиков. Второе место занял Сергей Вязович на МАЗе, тройку лучших замкнул Дмитрий Сотников.

По итогам дня Николаев вернул себе лидерство в общем зачёте, опередив Дмитрия Сотникова. Судя по сформированной генеральной классификации, у Сотникова обратно забрали 28 минут, которые были возвращены организаторами двумя днями ранее из-за за простоя в пробке в каньоне. Тройку лидеров замыкает Жерар де Рой, его отставание от первого места составляет чуть более полутора часов.

«Дакар»-2019. Грузовики. Девятый СУ

1. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») — 4:19.37
2. Сергей Вязович (МАЗ) — +14.03
3. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — +27.43
4. Алеш Лопрайс («Татра») — +28.30
5. Жерар де Рой («Ивеко») — +31.07

«Дакар»-2019. Грузовики. Общий зачёт

1. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») — 35:01.35
2. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — +28.35
3. Жерар де Рой («Ивеко») — +1:35.10
4. Алеш Лопрайс («Татра») — +6:05.02
5. Сергей Вязович (МАЗ) — +6:19.14

Дакар 2019. Грузовики (СУ - 311 км)
16 января 2019 года, среда. 17:07 МСК
1
Эдуард Николаев
KAMAZ
04:19:37
2
Сергей Вязович
MAZ
04:33:40
3
Дмитрий Сотников
KAMAZ
04:47:20
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