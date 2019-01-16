Николаев выиграл 9-й этап «Дакара» в классе грузовиков и возглавил общий зачёт

Экипаж «КАМАЗ-мастера» во главе с Эдуардом Николаевым одержал победу на 9-м этапе «Дакара» в классе грузовиков. Второе место занял Сергей Вязович на МАЗе, тройку лучших замкнул Дмитрий Сотников.



По итогам дня Николаев вернул себе лидерство в общем зачёте, опередив Дмитрия Сотникова. Судя по сформированной генеральной классификации, у Сотникова обратно забрали 28 минут, которые были возвращены организаторами двумя днями ранее из-за за простоя в пробке в каньоне. Тройку лидеров замыкает Жерар де Рой, его отставание от первого места составляет чуть более полутора часов.



«Дакар»-2019. Грузовики. Девятый СУ



1. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») — 4:19.37

2. Сергей Вязович (МАЗ) — +14.03

3. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — +27.43

4. Алеш Лопрайс («Татра») — +28.30

5. Жерар де Рой («Ивеко») — +31.07



«Дакар»-2019. Грузовики. Общий зачёт



1. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») — 35:01.35

2. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — +28.35

3. Жерар де Рой («Ивеко») — +1:35.10

4. Алеш Лопрайс («Татра») — +6:05.02

5. Сергей Вязович (МАЗ) — +6:19.14