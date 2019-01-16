Вязович: Сотников сдавал задним ходом, впереди лежал «Ивеко» ван Генугтена

Гонщик «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович, занявший второе место на девятом этапе ралли-марафона «Дакар»-2019, рассказал о событиях на спецучастке.



«Сегодня был парный старт, мы вышли на старт в паре с де Роем. В первой паре были ван Генугтен и Сотников. На треке мы видели, как Генугтен ждал Виллагру, а вот что Сотников ждал Николаева, не заметили. Дмитрий потом оказался за нами и шёл в хорошем темпе. Мы планировали ехать за де Роем, не стали геройствовать со старта и поехали вслед за Жераром — он держал очень приличный темп. Мы самостоятельно такой темп держать не смогли бы. Примерно 200 километров мы шли за ним, вошли в этот темп и начали накатывать. В одном месте де Рой не смог взять боковой уклон, не поднялся, а у нас получилось и мы ушли вверх.



Вышли на трек первыми, и здесь трудно пришлось штурману. Пока он выбирает направление в сомнениях, я, как пилот, начинаю нервничать и перестраховываться по треку. Движение то параллельно ему, то снова по треку, чтобы не поймать яму, воронку. Из-за этого темп падает, напряжённость растёт. В итоге вылилось в то, что мы подсели на одном из пиков из-за долгого принятия решения, куда ехать. Скорость была неподходящая, и мы подвисли на верхушке. В этот момент, когда мы откапывались, подъезжал „КАМАЗ“ Николаева, они нас объехали сбоку и поехали вперёд. Мы быстро откопались, минут пять потеряли, но за это время проехали два „Ивеко“ и Сотников.



Мы пошли по треку за ними в „хвост“, но характер дорог сменился, был „феш-феш“, и пришлось дистанцию держать в несколько километров, чтоб хоть что-то было видно. Километров за 20–30 до финиша мы вошли в горную часть, было довольно узко и плотно для грузовиков. Там был „затык“ явно, потому что Дима Сотников сдавал задним ходом и впереди, как показалось, лежал „Ивеко“. На финише узнали, что лежал ван Генугтен, при этом де Рой, по нашей логике, должен был находиться впереди. Но по итогам де Рой проиграл нам 31 минуту — не понимаю, с чем это связано, так как мы его тоже не обгоняли. На финише мы были вслед за Николаевым, вторыми. Но я всё же крайне недоволен последними ста километрами — шли неуверенно, рвано, нервно, внутри экипажа было напряжённо, потому участок прошёл не идеально», — приводит слова Вязовича пресс-служба G-Energy.

КАМАЗы опять поменялись местами. Без бреда от организаторов не обошлось Николаев отыгрался за неудачу и снова стал лидером! Ну а действия организаторов по отношению к Сотникову просто нелепы.