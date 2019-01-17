Лёб потерял время из-за поломок двух коробок передач

Французский гонщик Себастьен Лёб рассказал о своих проблемах на девятом этапе ралли-марафона «Дакар»-2019. В общем зачёте гонки Лёб занимает третью позицию.



«Думаю, у нас вновь был очень хороший спецучасток, мы атаковали с самого начала. Но на 250-м километре или вроде того у нас сломалась коробка передач. Мы попробовали её сменить — это не так-то легко сделать. У нас была с собой запасная коробка передач, мы произвели замену, однако возникли сложности с креплениями. В итоге мы решили ехать как можем, но коробка вновь сломалась. Так что пришлось ждать коллегу по команде, чтобы он отдал нам свою запасную коробку. Мы вновь произвели замену, потратили на это ещё около 45 минут. В общем, ушло много времени. Вот так всё сложилось», — передаёт слова Лёба корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина.