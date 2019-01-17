Лауда выписан из больницы в Австрии

Неисполнительный директор «Мерседеса», трёхкратный чемпион мира Ники Лауда выписан из госпиталя в Вене, сообщает Reuters.

69-летний функционер заболел гриппом, в связи с чем был вынужден прервать семейный отдых на Ибице. 2 января Лауда был госпитализирован и помещён в отделение интенсивной терапии Центрального клинического госпиталя Вены.

В госпитале состояние трёхкратного чемпион мира ухудшилось. Грипп дал осложнения и перерос в так называемую гриппозную пневмонию, но на данный момент здоровью Лауды ничего не угрожает.

Напомним, что в 2018 году Ники Лауда находился в критическом состоянии и перенёс сложную операцию по трансплантации лёгкого. Ожидается, что в 2019 году он вернётся в паддок и будет присутствовать на этапах чемпионата мира.