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Победа Николаева в видеоблоге «КАМАЗ-мастера» с 9-го этапа «Дакара»

Победа Николаева в видеоблоге «КАМАЗ-мастера» с 9-го этапа «Дакара»
Авто / Дакар-2019

Российская команда в классе грузовиков «КАМАЗ-мастер» опубликовала видеоблог по итогам девятого этапа ралли-марафона «Дакар»-2019.

Ролик был выпущен на официальном YouTube-канале «КАМАЗ-мастера».

По итогам дня Николаев вернул себе лидерство в общем зачёте, опередив Дмитрия Сотникова. Судя по сформированной генеральной классификации, у Сотникова забрали обратно 28 минут, которые были возвращены организаторами двумя днями ранее из-за за простоя в пробке в каньоне. Тройку лидеров замыкает Жерар де Рой, его отставание от первого места составляет чуть более полутора часов.

«Дакар»-2019. Грузовики. Девятый СУ

1. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») — 4:19.37
2. Сергей Вязович (МАЗ) — +14.03
3. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — +27.43
4. Алеш Лопрайс («Татра») — +28.30
5. Жерар де Рой («Ивеко») — +31.07.

«Дакар»-2019. Грузовики. Общий зачёт

1. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») — 35:01.35
2. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — +28.35
3. Жерар де Рой («Ивеко») — +1:35.10
4. Алеш Лопрайс («Татра») — +6:05.02
5. Сергей Вязович (МАЗ) — +6:19.14.

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