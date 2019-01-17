Победа Николаева в видеоблоге «КАМАЗ-мастера» с 9-го этапа «Дакара»

Российская команда в классе грузовиков «КАМАЗ-мастер» опубликовала видеоблог по итогам девятого этапа ралли-марафона «Дакар»-2019.

Ролик был выпущен на официальном YouTube-канале «КАМАЗ-мастера».

По итогам дня Николаев вернул себе лидерство в общем зачёте, опередив Дмитрия Сотникова. Судя по сформированной генеральной классификации, у Сотникова забрали обратно 28 минут, которые были возвращены организаторами двумя днями ранее из-за за простоя в пробке в каньоне. Тройку лидеров замыкает Жерар де Рой, его отставание от первого места составляет чуть более полутора часов.

«Дакар»-2019. Грузовики. Девятый СУ



1. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») — 4:19.37

2. Сергей Вязович (МАЗ) — +14.03

3. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — +27.43

4. Алеш Лопрайс («Татра») — +28.30

5. Жерар де Рой («Ивеко») — +31.07.



«Дакар»-2019. Грузовики. Общий зачёт



1. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») — 35:01.35

2. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — +28.35

3. Жерар де Рой («Ивеко») — +1:35.10

4. Алеш Лопрайс («Татра») — +6:05.02

5. Сергей Вязович (МАЗ) — +6:19.14.