Марко объяснил, почему Буэми не вернулся в «Торо Россо»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что финансовая сторона вопроса не позволила «Торо Россо» вернуть пилота Себастьена Буэми.

«Торо Россо» является дочерней организацией по отношению к «Ред Булл». В конце 2017 года ходили слухи, что Себастьен может перейти из Формулы-Е в свою бывшую команду.

«Он зарабатывает в Формуле-E очень хорошие деньги. Он счастлив быть там. Мы не могли предложить ему в „Торо Россо“ ту зарплату, которую он получает в Формуле-E и WEC», — пояснил Марко Motorsport-Total.



Буэми был членом программы «Ред Булл» и с 2009 по 2011 год являлся пилотом «Торо Россо». В 2014 году он стал чемпионом в гонках на выносливость с «Тойотой». В 2015 году Себастьен выиграл чемпионат Формулы-E, а в 2018-м — «24 часа Ле-Мана».