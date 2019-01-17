Де Рой: возникли проблемы с охлаждением, и вторая часть этапа не была хорошей

Гонщик «Ивеко» Жерар де Рой прокомментировал пятый результат на девятом этапе ралли-марафона «Дакар» и рассказал о проблемах, возникших у его коллег по команде.



«Поначалу спецучасток складывался хорошо. Мы всё время на хорошей скорости ехали вместе с МАЗом. Мы стартовали вместе, но моя коробка передач была лучше! До CP1 он всё время был в 50-100 метрах за мной. Я не хотел сильно рисковать на этапе. Однако в итоге всё равно не удалось избежать существенного удара, после которого возникли проблемы с охлаждением: температура двигателя стала расти. Начинаешь терять мощность, двигатель помогает всё меньше, так что вторая часть дня не была хорошей. Но если бы мы остановились на ремонт, то потратили бы целый час.



Для остальных экипажей тоже не очень хороший день. У Тона ван Генугтена возникла проблема с коробкой передач — выпало несколько передач. Вильягра в каньоне завис под углом 45 градусов на двух колёсах. Я помог ему, но потом у него возникла ещё какая-то проблема», — заявил де Рой в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.