Штурман Николаева: особенно сложными были точки, спрятанные в непростых дюнах

Штурман пилота «КАМАЗ-мастера» Эдуарда Николаева Евгений Яковлев прокомментировал итоги девятого этапа ралли-марафона «Дакар»-2019, на котором они одержали победу.

«Очень много точек для взятия с длинными привязками, по дюнам. Особенно сложными были две точки, которые были спрятаны как раз в участке непростых дюн с крутыми склонами и воронками. Даже если ты понимаешь, где эта точка, доехать до неё непросто. На одну из сегодняшних невидимых точек 12 километров надо было идти курсом через дюны. Специфика «невидимых» точек в том, что курсор навигационного прибора не указывает направление на неё, находишь её только по привязкам роуд-бука, она считается взятой только в определённом радиусе, о чём экипажу сообщает звуковой сигнал навигационного прибора. Этот «Дакар» отличается тем, что очень много подобных привязок курсом по дюнам», — сказал Яковлев.

Также высказался механик Николаева Владимир Рыбаков.

«Спецучасток Писко-Писко был очень сложным, но для нас всё хорошо сложилось. Практически весь спецучасток проехали на давлении в одну атмосферу, гарантированно, что мы не застрянем», — цитирует Яковлева пресс-служба «КАМАЗ-мастера».