Гасли: я в «Ред Булл» не для того, чтобы быть гонщиком номер два

Новичок «Ред Булл» пилот Пьер Гасли рассказал о своих амбициях на следующий сезон Формулы-1, где его партнёром будет Макс Ферстаппен.

«Быть ​​одним из лучших гонщиков на данный момент — большое испытание. Мне потребуется некоторое время, чтобы стать конкурентоспособным, но я здесь не для того, чтобы быть гонщиком номер два. Это не то, чего я хочу и чем буду доволен. Макс — один из самых быстрых парней в паддоке. Меня это невероятно захватывает, потому что это выводит тебя на более высокий уровень. Определённо я стану лучше в течение сезона», — сказал Гасли.

Пьер отметил, что его цели на предстоящий чемпионат будут продиктованы уровнем болида, которым он будет управлять.

«Если у меня будет болид, способный на победы, я хочу выигрывать. Однако если болид будет хорош на уровне первой пятёрки, то целью станет топ-5», — цитирует Гасли Motorsport-Total.