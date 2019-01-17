Боттас: моя цель — провести лучший сезон в карьере

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас намерен продемонстрировать свой максимум в предстоящем чемпионате Формулы-1.



«Каникулы практически завершились. Во вторник я отправился в Швейцарию на презентацию.

Я забыл побриться, и теперь нет никаких причин, чтобы сделать это. В отпуске мне удалось отключиться от Формулы-1 и заняться другими делами. Я пытался не обращать внимания на любую критику в мой адрес, хотя и она может быть использована в качестве стимула. Я рад, что начинается новый сезон. Цель — провести лучший сезон в моей карьере», — цитирует Боттаса Nextgen-Auto.

Ранее стало известно, что от Валттери из-за его слабых результатов отказался спонсор, который поддерживал финна на протяжении почти 20 лет.