Марко заявил, что переход «Ред Булл» на моторы «Хонды» замотивировал Ньюи

По словам консультанта «Ред Булл» по автоспорту Хельмута Марко, тот факт, что австрийская команда перешла с двигателей «Рено» на двигатели «Хонды», помог замотивировать технического директора „Ред Булл“ Эдриана Ньюи.

«Ньюи больше не хочет стандартных рабочих дней. Он работает на нас, получая суточные. Он был очень увлечён и заинтересован проектом «Валькирия». Ему постоянно нужны новые задачи. Если Ньюи понимает, что у команды нет шансов с этим двигателем, то он не будет замотивирован.

Он был в Центре развития «Хонды» в Сакуре в декабре. Мы нашли способ удовлетворить его личные требования. Это приносит команде пользу. Ньюи — решающий фактор. Когда вступили в силу новые правила по аэродинамике, у нас возникли проблемы. Но благодаря Ньюи к Гран-при Испании в мае у нас снова был конкурентоспособный болид. Он видит, что идёт не так, даже на стадии проектирования, без технической статистики.



Он может сказать: «Это не сработает». И у него нет компьютера. В его офисе вы чувствуете себя как дома! У него просто одна большая чертёжная доска. Наш сотрудник переводит его идеи на компьютерный язык, чтобы другие могли понять его. То, что он проектирует, на 95% верно», — цитирует Марко Autosport.