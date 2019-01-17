Текстовая трансляция финального этапа «Дакара»-2019 в зачёте грузовиков

Сегодня, 17 января 2018 года, состоится заключительный, 12-й этап ралли-марафона «Дакар». Гонщикам предстоит преодолеть спецучасток протяжённостью 112 километров от Писко до Лимы.



В преддверии этапа в общем зачёте в классификации грузовиков лидирует экипаж «КАМАЗ-мастер» Эдуарда Николаева, за которым находится ещё один экипаж российской команды во главе с Дмитрием Сотниковым. Замыкает тройку лучших голландец Жерар де Рой на «Ивеко». Белорус Сергей Вязович из «МАЗ-СПОРТавто» занимает шестую позицию.



«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию заключительного этапа в зачёте грузовиков, которая стартует в 17:10 мск. Также в онлайне будет сообщаться о событиях в других классах гонки. Следить за трансляцией вы можете по ссылке:



Текстовая трансляция финального этапа «Дакара» в зачёте грузовиков