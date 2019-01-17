В «Макларене» случайно подтвердили сделку с Coca-Cola

На официальной странице «Макларена» в «Фейсбуке» было опубликовано изображение нового болида MCL 34, однако картинка тут же была удалена. Сложно сказать, было это сделано случайно или преднамеренно, но на фотографии нового болида можно заметить интересную деталь — на заднем крыле машины просматривается логотип Coca-Cola, с которой британская команда вела переговоры о спонсорской поддержке.



Презентация нового болида команды пройдёт 14 февраля 2019 года.

Фото: Официальная страница «Макларена» на Facebook

Ранее руководитель «Макларена» Зак Браун подчеркнул, что в Coca-Cola остались довольны их сделкой с командой, которая была заключена на три гонки в 2018 году — в США, Бразилии и Абу-Даби, и отметил, что команда ведёт переговоры о продолжении сотрудничества. Для Coca-Cola это станет первым опытом работы в Формуле-1.