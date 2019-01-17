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Николаев стал чемпионом «Дакара»-2019 в зачёте грузовиков, Сотников — 2-й

Фото: РИА Новости
Николаев стал чемпионом «Дакара»-2019 в зачёте грузовиков, Сотников — 2-й
Авто / Дакар-2019

Экипаж «Ивеко» во главе с Тоном ван Генугтеном одержал победу на 10-м этапе «Дакара» в классе грузовиков. Второе место занял Алеш Лопрайс, тройку лучших замкнул Дмитрий Сотников.

Лидер общего зачёта Эдуард Николаев уступил ван Генугтену восемь минут, и этого результата легко хватило, чтобы удержать лидерство в общем зачёте. Ещё один гонщик «КАМАЗ-мастера» Дмитрий Сотников по итогам ралли-марафона занял второе место, Жерар де Рой замкнул тройку сильнейших.

«Чемпионат» вёл текстовую трансляцию заключительного этапа в зачёте грузовиков.

«Дакар»-2019. Грузовики. 10-й СУ

1. Тон ван Генугтен («Ивеко») — 1:28.21
2. Алеш Лопрайс («Татра») — +3.11
3. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — +5.23

«Дакар»-2019. Грузовики. Общий зачёт

1. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») — 41:01.35
2. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — +25.36
3. Жерар де Рой («Ивеко») — +1:34.44
4. Федерико Вильягра («Ивеко») — +5:49.08
5. Алеш Лопрайс («Татра») — +5:59.51
6. Сергей Вязович («МАЗ») — +6:39.29.

Дакар 2019. Грузовики (СУ - 112 км)
17 января 2019 года, четверг. 17:10 МСК
1
Тон ван Генугтен
Iveco
01:28:21
2
Алеш Лопрайс
Tatra
01:31:32
3
Дмитрий Сотников
KAMAZ
01:33:44
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