Николаев стал чемпионом «Дакара»-2019 в зачёте грузовиков, Сотников — 2-й

Экипаж «Ивеко» во главе с Тоном ван Генугтеном одержал победу на 10-м этапе «Дакара» в классе грузовиков. Второе место занял Алеш Лопрайс, тройку лучших замкнул Дмитрий Сотников.



Лидер общего зачёта Эдуард Николаев уступил ван Генугтену восемь минут, и этого результата легко хватило, чтобы удержать лидерство в общем зачёте. Ещё один гонщик «КАМАЗ-мастера» Дмитрий Сотников по итогам ралли-марафона занял второе место, Жерар де Рой замкнул тройку сильнейших.

«Чемпионат» вёл текстовую трансляцию заключительного этапа в зачёте грузовиков.

«Дакар»-2019. Грузовики. 10-й СУ



1. Тон ван Генугтен («Ивеко») — 1:28.21

2. Алеш Лопрайс («Татра») — +3.11

3. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — +5.23



«Дакар»-2019. Грузовики. Общий зачёт



1. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») — 41:01.35

2. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — +25.36

3. Жерар де Рой («Ивеко») — +1:34.44

4. Федерико Вильягра («Ивеко») — +5:49.08

5. Алеш Лопрайс («Татра») — +5:59.51

6. Сергей Вязович («МАЗ») — +6:39.29.