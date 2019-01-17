Нифонтова — первая женщина, проехавшая весь «Дакар» без поддержки механиков

Российская мотогонщица Анастасия Нифонтова стала первой женщиной в истории ралли-марафона «Дакар», которая преодолела всю дистанцию в категории Original by Motul, где участники обязаны самостоятельно обслуживать собственную технику, а любая помощь механиков запрещена.



Нифонтова показала 10-й результат в своей категории на заключительном этапе «Дакара»-2019 и стала девятой в генеральной классификации. Всего в категории Original by Motul финишировало 16 мотоциклистов. Среди всех мотоциклистов россиянка заняла 63-ю позицию.



«Я сделала это! У меня нет слов, чтобы описать свои чувства! Это потрясающе, я смогла добраться до финиша. Это здорово», — заявила Нифонтова в интервью пресс-службе «Дакара».



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