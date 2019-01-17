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Нифонтова — первая женщина, проехавшая весь «Дакар» без поддержки механиков

Фото: РИА Новости
Нифонтова — первая женщина, проехавшая весь «Дакар» без поддержки механиков
Авто / Дакар-2019

Российская мотогонщица Анастасия Нифонтова стала первой женщиной в истории ралли-марафона «Дакар», которая преодолела всю дистанцию в категории Original by Motul, где участники обязаны самостоятельно обслуживать собственную технику, а любая помощь механиков запрещена.

Нифонтова показала 10-й результат в своей категории на заключительном этапе «Дакара»-2019 и стала девятой в генеральной классификации. Всего в категории Original by Motul финишировало 16 мотоциклистов. Среди всех мотоциклистов россиянка заняла 63-ю позицию.

«Я сделала это! У меня нет слов, чтобы описать свои чувства! Это потрясающе, я смогла добраться до финиша. Это здорово», — заявила Нифонтова в интервью пресс-службе «Дакара».

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Вам мало обычных испытаний «Дакара»? Тогда добро пожаловать в категорию, где у вас не будет механиков. Да-да, всё придётся делать самому.
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