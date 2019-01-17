Василевский: я рад — у меня день рождения и мы финишировали на седьмом месте

Гонщик команды «МАЗ-СПОРТавто» Александр Василевский подвёл итоги ралли-марафона «Дакар»-2019, в котором он занял восьмую позицию.



«Сегодня такой торжественный момент — завершился «Дакар»-2019, в котором команда «МАЗ-СПОРТавто» показала хороший результат и вошла в десятку сильнейших гонщиков мира. Соревнования проходили в достаточно суровых условиях — каждый день были пески, очень высокие дюны…



«МАЗ» показал свои отличные технические характеристики, наш экипаж прошёл всю гонку без единой поломки, были небольшие нюансы — проколы колес. Но я думаю, что такие происшествия в ходе гонки могут случиться у каждого экипажа. Сегодняшний день меня наполняет множеством эмоций, и я не всё могу выразить словами! Сегодня, 17 января, — мой день рождения, завершение гонки, мы финишировали на седьмом месте, поэтому я очень рад!» — приводит слова Василевского пресс-служба G-Energy.