Ривола: не знаю, что произошло с Феттелем

Бывший спортивный директор «Феррари» Массимо Ривола поделился мнением о выступлениях пилота «Скудерии» Себастьяна Феттеля в минувшем сезоне, отметив, что немец сильно изменился со времён совместной работы с ним.

«Не знаю, что произошло с Феттелем. Я понимаю, что каждому спортсмену нужен идеальный баланс, чтобы выступать на уровне. Не знаю, каким был Себастьян в 2018 году, но со мной он был другим. Надеюсь только, что Леклер останется таким же, как и сейчас. Что касается назначения на пост руководителя команды Маттиа Бинотто, то надеюсь, что он сможет спокойно руководить командой, у него для этого есть все качества. Но делать это в „Маранелло“ всегда нелегко», — приводит слова Массимо Риволы портал Nextgen-Auto.