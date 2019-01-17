Чагин: нам было важно доказать преимущество российской техники

Глава команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин поделился впечатлениями от победы на Ралли «Дакар», отметив сложность гонки в Перу.

«Две недели тяжелейшей гонки в Перу благополучно завершились. Дакар-2019 запомнится своей экстремальной сложностью. Всё это время мы чувствовали огромную ответственность перед российскими болельщиками, партнёрами команды. Острая борьба держала всех в напряжении до последнего дня гонки. Нам было важно доказать преимущество российской техники и нашей автоспортивной школы.

Особенно приятно, что нам удалось завоевать победу в год пятидесятилетия завода «КАМАЗ», — приводит слова функционера официальный сайт команды «КАМАЗ-мастер». Напомним, победителем «Дакара» в классе грузовиков стал Эдуард Николаев.